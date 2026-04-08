'Податок на OLX': Рада підтримала оподаткування доходів з цифрових платформ

Законопроєкт підтримали 234 народних депутати.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким запроваджується оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ (на кшталт, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber тощо).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів (№15111-д) за основу проголосували 234 народних депутати.

Документ передбачає запуск міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з платформ відповідно до стандартів ОЕСР та законодавства ЄС. Це означає, що оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, та передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби.

Відео дня

Йдеться про доходи від:

продажу товарів;

надання послуг;

оренди нерухомості;

оренди транспортних засобів.

Звітування відбуватиметься раз на рік через спеціальний електронний сервіс.

Для громадян, які отримують такі доходи, передбачено окремий режим оподаткування за ставкою 5% від доходу. Крім цього, передбачена сплата ще 5% військового збору.

Скористатися цим режимом зможуть:

фізичні особи віком від 18 років;

у тому числі самозайняті особи, якщо діяльність через платформу не збігається з їхнім основним видом діяльності;

особи без найманих працівників;

ті, хто не продає підакцизні товари.

Річний дохід при цьому не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (близько 7,2 млн грн станом на 2026 рік).

Водночас передбачено пільгу для дрібних продавців: якщо дохід від продажу товарів через платформи за рік не перевищує еквівалент 2000 євро, він не оподатковується.

Податковим агентом виступатиме оператор платформи – саме він нараховуватиме та перераховуватиме податок із доходів користувачів. У випадку перевищення встановлених лімітів податкові зобов’язання визначатиме податкова служба.

Податки на доходи з цифрових платформ – головні новини

У лютому Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. За її умовами, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ.

Серед вимог - податкові заходи на 2026–2027 роки, що включають оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

У березні МВФ висловив занепокоєння щодо подальшого отримання Україною допомоги в межах пакета на 8,1 мільярда доларів через зволікання народних депутатів із ухваленням законів, необхідних для розблокування фінансування.

20 березня Міністерство фінансів опублікувало загальний законопроєкт, який містив основні податкові зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, зокрема, щодо ПДВ для фізичних осіб-підприємців, продажів через цифрові платформи та оподаткування міжнародних посилок. Проте у парламенті депутати розглядають окремі законопроєкти з цих питань.

