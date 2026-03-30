Уряд схвалив пакет податкових законопроєктів: що зміниться для українців з 2027 року

Серед них немає законопроєкту про запровадження ПДВ для ФОПів.

Кабінет міністрів схвалив пакет із трьох законопроєктів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок та продовження сплати військового збору на 3 роки після скасування воєнного стану. Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства фінансів.

При цьому у пакеті відсутні положення про скасування пільги щодо сплати ПДВ для ФОПів.

Усі зміни планують запровадити з 1 січня 2027 року, щоб дати бізнесу час адаптуватися.

Повідомляється, що проєкти законів найближчим часом будуть подані до Верховної Ради України на реєстрацію.

"Податок на OLX"

Зокрема, нові правила міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ поширюватимуться на українські та іноземні сервіси (зокрема, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber тощо), які працюють на ринку перевезень, оренди, послуг і продажу товарів. В уряді наголошують, що реформа має вивести частину доходів із "тіні" та підвищити прозорість ринку.

Оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати продавців, ставати на облік у податкових органах і щороку до 31 січня подавати звітність до ДПС. Законопроєктом передбачено відповідальність за порушення нових вимог.

Для фізосіб пропонують окремий режим оподаткування доходів із платформ: ставка ПДФО – 5% (замість 18%), податковим агентом виступає платформа. Режим діятиме для тих, хто працює без найманих працівників, не є ФОПом, використовує окремий рахунок для цієї діяльності і має річний дохід у межах ліміту (до 834 мінімальних зарплат – близько 7,2 млн грн станом на 1 січня 2026 року).

При цьому разові, некомерційні продажі особистих речей до 2 тисяч євро на рік не оподатковуватимуться і відкривати окремий банківський рахунок у цьому випадку не потрібно.

Оподаткування міжнародних посилок (до 150 євро)

Окремо пропонується запровадити ПДВ на всі імпортні товари в поштових та експрес-відправленнях – від 0 євро (за моделлю ЄС). Податок включатиметься у ціну товару під час покупки на маркетплейсі та сплачуватиметься платформою або логістичним оператором. Виняток – некомерційні посилки до 45 євро (подарунки чи речі для особистого або сімейного користування одержувачем).

"Ці зміни вирівнюють умови ведення господарської діяльності для українського та іноземного бізнесу за рахунок однакових правил оподаткування", - зазначили в уряді.

Військовий збір після скасування воєнного стану

Також одним із законопроєктів передбачено продовження сплати військового збору на три роки після скасування воєнного стану для фінансування післявоєнного відновлення у діючих на сьогодні розмірах:

для фізичних осіб – 5%;

для ФОП 1-ї, 2-ї і 4-ї груп єдиного податку – 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (у 2026 році – 865 грн);

для платників 3-ї групи єдиного податку (ФОП та юридичних осіб, крім електронних резидентів) – 1% від доходу.

Податкові вимоги МВФ – головні новини

26 лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. За її умовами, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ. Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

У березні МВФ висловив занепокоєння щодо подальшого отримання Україною допомоги через зволікання народних депутатів із ухваленням законів, необхідних для розблокування фінансування.

Раніше Міністерство фінансів опублікувало новий законопроєкт, який містить основні податкові зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом.

