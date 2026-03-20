ФОП, посилки та OLX: Мінфін показав, як збирається підвищувати податки в Україні

Міністерство фінансів опублікувало новий законопроєкт, який містить основні податкові зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом.

Урядовий законопроєкт передбачає низку змін до Податкового кодексу, які стосуються фізичних осіб-підприємців, продажів через цифрові платформи та оподаткування міжнародних посилок. Частина новацій запрацює з 2027 року.

Згідно з документом, із 1 січня 2027 року ФОПи та юрособи на спрощеній системі повинні будуть реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення доходу. Йдеться про ситуацію, коли загальна сума операцій із постачання товарів або послуг за останні 12 календарних місяців перевищує 4 млн грн (без урахування ПДВ). У такому разі реєстрація платником ПДВ стане обов’язковою.

При цьому за перші п’ять порушень термінів реєстрації податкових накладних протягом 2027 року передбачається застосування символічних штрафних санкцій у розмірі 1 гривні.

Продажі через цифрові платформи

Окремий блок змін стосується доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи (OLX, Uklon тощо).

Законопроєкт вводить норму, за якою дохід від продажу товарів через платформи не оподатковується, якщо його сума не перевищує еквівалент 2000 євро на рік. Якщо ж річний дохід перевищує цю суму, розмір податку складе 5% (замість звичних 18% ПДФО).

Водночас оператори платформ визначаються податковими агентами. Вони повинні утримувати та перераховувати податок із доходів користувачів до бюджету.

Оподаткування посилок з-за кордону

Законопроєкт також змінює правила оподаткування товарів, що надходять із-за кордону, зокрема, скасовуються пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Для таких посилок вводяться спеціальні правила оподаткування.

Звільняються від оподаткування посилки вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються від фізичної особи іншій фізособі без оплати та призначені для особистого використання.

Військовий збір

Законопроєктом передбачено продовжити дію норм щодо сплати військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України.

"Це обумовлене необхідністю забезпечення достатніми ресурсами у сфері оборони та потреб України повоєнної відбудови", – ідеться у документі.

Розмір військового збору для фізичних осіб складає 5%; фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку 1, 2 та 4 групи – 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 850 грн); платників єдиного податку третьої групи (крім електронних резидентів) – 1% від доходу.

Податкові вимоги МВФ – головні новини

26 лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки.

За умовами нової програми, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ. Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

3 березня Україна отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Напередодні Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого отримання Україною допомоги в межах пакета на 8,1 мільярда доларів. Причина криється в зволіканні народних депутатів із ухваленням законів, необхідних для розблокування фінансування.

