МВФ занепокоєний затримкою реформ: гроші для України під загрозою, - Bloomberg

Податкові зміни є вкрай непопулярними серед населення, однак їх необхідно ухвалити для отримання решти коштів.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого отримання Україною допомоги в межах пакета на 8,1 мільярда доларів. Причина криється в зволіканні народних депутатів із ухваленням законів, необхідних для розблокування фінансування.

Як пише Bloomberg, Верховна Рада має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків, у межах нової чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.

Втім, парламентарі досі не розглянули частину законопроєктів, яких вимагає МВФ. Це розглядається як прояв непокори президенту Володимиру Зеленському і може призвести до паралічу роботи парламенту.

Відео дня

Запропоновані заходи вкрай непопулярні серед населення на п’ятому році війни, однак їх необхідно ухвалити для отримання решти коштів. Київ уже отримав 1,5 млрд доларів у межах нової програми.

"Можу сказати, що я занепокоєна", – заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцілла Тоффано в коментарі Bloomberg.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, місія Фонду на чолі з керівником Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими депутатами з 18 березня.

Напруження посилюється на тлі ризику очікуваного дефіциту коштів у найближчі місяці після того, як Угорщина та Словаччина заблокували пакет кредитної допомоги Європейського Союзу обсягом понад 90 млрд євро через суперечки щодо постачання російської нафти.

У найгіршому сценарії – якщо фінансування не надійде – Національний банк може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів, щоб покрити дефіцит, як це вже відбувалося в перший рік повномасштабної війни, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg.

Серед змін, які має розглянути парламент, – запровадження податку на додану вартість для ФОПів, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Також МВФ наполягає на скасуванні пільг щодо оподаткування міжнародних поштових відправлень.

Допомога Україні від МВФ – останні новини

26 лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів США, яка розрахована на чотири роки.

За умовами нової програми, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом у межах поточної програми співпраці. Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

3 березня Україна отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Вас також можуть зацікавити новини: