Польща з 1 січня 2023 року скорочує доплату за житло для українських біженців.
Про це сказала керівниця відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко в ефірі телемарафону.
"З 1 січня українці, які користуватимуться прихистком до 4 місяців, будуть сплачувати понад 50% вартості колективного проживання. А що стосується понад 4 місяців, то Польща навіть прогнозує, що будуть стягуватись до 100% оплати", - сказала вона.
За її словами, українці потребують підтримки після приїзду, щоб знайти роботу, житло, садочок чи школу для дітей.
"Перші чотири місяці – це оптимальний строк, після якого українці можуть самостійно себе забезпечувати. Але є винятки для громадян з інвалідністю чи матерів з дітьми. Вони зможуть користуватися допомогою довший період часу", - пояснила Кузенко.
При цьому все ще діє стандартна допомога: 300 злотих одноразової допомоги, 500 злотих на кожну дитину до 18 років щомісячно. Також 40 злотих – доплати до вартості житла на 1 особу щомісячно.
Експерт також зазначила, що у жовтні кількість мігрантів, які приїжджають до Польщі, збільшилась щоденно на 3-4 тисячі людей у порівнянні з тими, хто повертається в Україну.
Українські біженці в Європі - що відомо
Після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло і дозвіл на роботу.
Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.
В цілому кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона
22 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.