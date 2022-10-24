Зокрема, Німеччина відкрилась для українських заробітчан і тут зарплати близько 2 тис. євро.

Українські біженці в Європі наразі мають значно більше можливостей працевлаштуватись в Польщі, Чехії та Німеччині, ніж це було до повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомила керівник відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Польщі вакансій дійсно не бракує, навіть якщо дивитись в перспективу. Від початку повномасштабної війни 430 тисяч новоприбулих громадян були працевлаштовані в Польщі", - сказала вона.

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За словами Кузенко, Польща має робочі місця і готова забезпечити українців роботою.

"Чехію обирають приблизно 10% українців, заробітна плата тут коливається від 770 до 1 250 євро… Це вакансії здебільшого на машинобудівні та автомобільні галузі", - пояснила експерт.

За її словами, Румунія також стала новим напрямком праці для українців, проте тут в основному фізична праця. Заробітна плата близько 400-500 євро.

"Німеччина відкрилась для українських заробітчан і тут зарплати близько 2 тисяч євро. Якщо до війни Німеччина працевлаштовувала висококваліфікованих спеціалістів, то зараз ринок праці відкритий для працівників з меншими компетенціями", - зазначила Кузенко.

Українські біженці в Європі - що відомо

Після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло і дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

В цілому кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона

22 жовтня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

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