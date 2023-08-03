Хакерська група, яка стоїть за цією діяльністю базується в Росії, а уряди Великобританії та США пов’язали її зі службою зовнішньої розвідки країни.

Пов’язані з російським урядом хакери атакували десятки глобальних організацій задля викрадення облікових даних із чатів Microsoft Teams, видаючи себе за технічну підтримку.

Як повідомляє Reuters, дослідники Microsoft зазначили, що з кінця травня ці "цілеспрямовані" атаки вплинули на "менш ніж 40 унікальних глобальних організацій" та додали, що компанія проводить розслідування.

Зазначається, що хакерська група, яка стоїть за цією діяльністю, відома в індустрії як Midnight Blizzard або APT29. Вона базується в Росії, а уряди Великобританії та США пов’язали її зі службою зовнішньої розвідки країни.

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"Організації, націлені на цю діяльність, ймовірно, вказують на конкретні цілі шпигунства Midnight Blizzard, спрямовані проти уряду, неурядових організацій (НУО), ІТ-служб, технологій, дискретного виробництва та медіа-секторів", - зазначили дослідники.

За словами дослідників, хакери створили домени та облікові записи, які виглядали як служба технічної підтримки, і намагалися залучити користувачів Teams до чатів і змусити їх схвалити запити багатофакторної автентифікації (MFA).

Teams

Teams - це запатентована платформа Microsoft для ділових комунікацій з більш ніж 280 мільйонами активних користувачів. Застосунок об'єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для нарад, файлообмінник та корпоративні програми.

Діяльність російських хакерів під час війни

У січні 2023 року російські хакери атакували низку німецьких урядових веб-сайтів. Це сталося у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну.

Також у січні 2023 року російські хакери атакували три ядерні лабораторії в США. Ці атаки збіглися із приїздом експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

12 липня 2023 року стало відомо, що хакери, яких підозрюють у роботі на російську зовнішню розвідку, намагалися зламати комп'ютери десятків дипломатів у посольствах в Україні, використовуючи фейкову рекламу вживаного авто.

31 липня стало відомо, що СБУ викрила шахраїв, які "заводили" російську криптовалюту в Україну. Так, у 4 регіонах було припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця "проходило" понад один мільйон доларів США.

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