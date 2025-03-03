Представлено країни із найбільшими оборонними бюджетами (інфографіка)

Американські витрати на оборону перевершують витрати наступних 10 країн з найбільшими військовими бюджетами.

У минулому році Сполучені Штати витратили на оборону майже один трильйон доларів, що еквівалентно 3,4% ВВП. Європейські держави-члени НАТО та Канада витрачали на оборону в середньому 2% ВВП. Про це повідомляє Visual Capitalist, яка представила нову інфографіку.

Компанія використала дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) - відомого дослідницького центру, який займається питаннями воєнно-політичних конфліктів. Його штаб-знаходиться в Лондоні.

Як можна бачити, американські витрати на оборону перевершують витрати наступних 10 країн з найбільшими військовими бюджетами. У той час як оборонні бюджети НАТО скоротилися з часів Холодної війни, військові витрати РФ зросли із 2000 року на 227%. У випадку із КНР зростання склало 566%.

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Україна також потрапила до списку країн із найбільшими витратами на оборону - вона знаходиться на 14-й позиції. Замикає топ світових лідерів за розміром оборонного бюджету Польща.

Витрати на оборону - останні новини

Нагадаємо, раніше Financial Times писав, що російський військовий бюджет перевищив витрати на оборону країн ЄС разом узятих. Висновки були зроблені з урахуванням паритету купівельної спроможності.

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважають, що в цьому році загальні витрати РФ на оборону зростуть більш ніж на 13% і перевищать 15 трлн рублів.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати планують суттєво урізати оборонний бюджет. Скорочення буде відбуватись протягом п’яти років.

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