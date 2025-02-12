Нещодавно Трамп закликав європейських союзників по НАТО виділяти на оборону 5% свого ВВП.

Російські витрати на оборону в минулому році зросли на 42% у реальному вираженні, досягнувши 13,1 трлн рублів. Це приблизно 462 млрд доларів, якщо враховувати паритет купівельної спроможності. Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включаючи Велику Британію та країни-члени Євросоюзу, минулого року зросли майже на 12%, до 457 млрд доларів, пише Financial Times.

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) попереджають, що в цьому році загальні витрати РФ на оборону збільшаться на 13,7% і сягнуть 15,6 трлн рублів.

Фахівці зазначають, що європейці можуть стикнутись із серйозними викликами в сфері безпеки, якщо Сполучені Штати скоротять підтримку України та Європи.

Відео дня

Певні кроки в цьому напрямку вже робляться. Так, французькі витирати на оборону минулого року зросли на 4,5%, до 64 млрд доларів. Це еквівалентно приблизно 2% ВВП. Естонія витратила на оборону майже 4%, тоді як Польща виділила 3,25% свого ВВП.

Європейські витрати на оборону зростають

Раніше новий американський президент Дональд Трамп закликав європейських союзників по НАТО виділяти на оборону 5% свого ВВП. Дехто з європейських політиків назвав ініціативу "маячнею і ‎божевіллям"‎.

Втім, під тиском Трампа вже дві країни НАТО – Литва та Естонія – погодилися витрачати на оборону 5% ВВП. Як повідомлялось, у Литві хочуть фінансувати різке збільшення витрат за рахунок державних позик, а також загальноєвропейських фінансових інструментів.

Вас також можуть зацікавити новини: