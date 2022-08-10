Готівковий долар у "ПриватБанку" залишився на рівні 39,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти сьогодні, 10 серпня, залишився на рівні попереднього показника – 39,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні також не змінився і становить 40,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн за дол., євро – 38,80 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро – 39,31 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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