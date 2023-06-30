Американську валюту можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 30 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозом аналітика центру біржових технологій Максима Орищака, середній курс продажу долара збережеться в діапазоні 36,5 - 37 гривень, а євро - у рамках 39 - 40,5 гривень.

Згідно з даними Тараса Лєсового, керівника департаменту казначейства у "Глобус Банку", на валютному ринку з 3 по 9 липня очікується стабільність з деяким збереженням тенденцій, які впродовж другої половини червня набули поширення. Зокрема, готівковий курс долара буде знаходитися у діапазоні між 37-38 гривень за долар, тоді як курс євро коливатиметься у межах 40-41,5 гривень за євро. Як і протягом червня, різниця між курсами покупки та продажу (відома як спред) буде мінімальною і не перевищить 0,3 гривень, а зміни в цінах будуть знаходитися у діапазоні 0,3-0,5 гривень.

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