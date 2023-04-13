Готівковий долар у "ПриватБанку" подорожчав до 37,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 37,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок – до 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро – 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані на 13 квітня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в обмінниках Києва подорожчала валюта. Ціни піднялися як на долар, так і на євро. Зокрема, американська валюта додала у ціні 10 копійок і тепер коштує 37,90 грн/дол, а євро подорожчаол на 5 копійок - до 41,15 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., а євро торгується за курсом 40,50 грн за євро.

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