Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника - 37,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також не змінився і становить 40,85 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро - 39,85 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом

У травні 2022 року регулятор скасував обмеження на встановлення курсу. Примітно, що до нападу Росії на Україну, курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У липні 2022 року офіційний курс гривні в Україні було знижено до 36,57 грн/дол.

Старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Юрій Гайдай заявляє, що в Україні спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Курс долара "пробив" встановлену Нацбанком фіксовану позначку в 36,6 грн/$, але поки тільки в покупці.

Аналітики вважають, що курс долара хоч і може впасти нижче рівня в 37 грн/$, але українцям навряд чи вдасться скористатися цим трендом.

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