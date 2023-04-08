Аналітики вважають, що курс долара хоч і може впасти нижче рівня в 37 грн/$, але українцям навряд чи вдасться скористатися цим трендом.

В Україні спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Курс долара "пробив" встановлену Нацбанком фіксовану позначку в 36,6 грн/$, але поки тільки в покупці.

Про це пише UBR.ua. За словами старшого економіста Центру економічної стратегії (ЦЕС) Юрія Гайдая, що різниця між офіційним і готівковим курсами вже менше 2%, тоді як в липні вона досягала 28%, а у вересні - 16%.

Серед причин такого скорочення спреду Гайдай виділяє такі фактори, як зменшення попиту на готівкову валюту в населення; відсутність емісії гривні з кінця минулого року; збільшення пропозиції через сезонний продаж валюти аграріями; зростання індексу очікувань ділової активності від бізнесу; а також робота НБУ із керівникам комерційних банків з питання фінмоніторингу при транзакціях.

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За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максима Орищака, долар в Україні не зростає ще з жовтня минулого року. Він переконаний, що цьому сприяє фінансова підтримка країн-партнерів.

"Спочатку це вважалося сезонним фактором, потім активністю агросектору. Однак, у першу чергу, таку впевненість гривні надає стабільна фінансова підтримка з боку кредиторів, що дозволяє не переживати про дефолт, бути в змозі планувати золото-валютні резерви країни і готовими впоратися з бюджетними витратами, попри триваючу війну", - говорить Орищак.

Ще однією причиною тенденцій, що спостерігаються на валютному ринку, експерт називає дії Нацбанку і влади, завдяки яким банки можуть самостійно встановлювати курс валют, що знижує спекулятивні настрої.

"Також важливі заходи щодо наповнення бюджету України шляхом створення умов для активності бізнесу, попри активні бойові дії та зруйновану інфраструктуру. Крім того, ситуація на валютному ринку стала в цілому збалансованою. Попит і пропозиція заважають спекулятивним настроям зростати, а це один із головних відмінних моментів на валютному ринку до війни і під час війни", - сказав Орищак.

Експерти також вважають, що курс долара хоч і може впасти нижче рівня в 37 грн/$, але українцям навряд чи вдасться скористатися цим трендом.

"Курс долара по 35 грн/$ – це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають. З різних причин. Тому важливо, що курс валют відіграє для населення меншу роль, а отже, займатися ціноутворенням без спекулятивної складової буде простіше, як контролювати інфляцію в країні в майбутньому", - вважає Орищак.

На думку аналітиків, основним "гальмом" для зниження вартості готівкової валюти є офіційний курс НБУ, що стримує будь-які тенденції на зміцнення гривні нижче встановленого порогу. Подальше зниження курсу теоретично можливе тільки при зміні офіційного курсу НБУ в меншу сторону.

"Якщо курс йде нижче 37 грн/$, то банки починають його викуповувати, тому що навіщо йти на міжбанк, якщо можна купити його у населення. Це означає, що починає формуватися попит, і він стає рушійною силою. А якщо зростає попит, то зростає й курс, який "повертається" назад. Так, епізодично, ситуативно можна спускатися нижче, але ненадовго. Готівковий курс може впасти нижче, якщо Нацбанк посуне курс нижче. Чи піде на це Нацбанк, не думаю", - сказав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Разом з тим, експерти вважають, поки зарано говорити про довгострокову тенденцію зміцнення гривні через нестабільну ситуацію. На їхню думку, долар, швидше за все, буде дорожчати, хоча експерти не можуть спрогнозувати терміни. На їхню думку, поштовхом до зростання вартості валюти може стати ситуація на світовому нафтовому ринку.

"Як ризик для зростання долара в Україні ми розглядаємо ситуацію на ринку енергоресурсів у всьому світі. Через те, що країни ОПЕК+ спровокували різкі цінові коливання на нафту, можна очікувати на подорожчання бензину і в нас, а отже, може підвищитися попит на валюту для майбутніх закупівель енергоресурсів", - зазначив Орищак.

Курс долара в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні збільшив зміцнення з початку року до 6% і продовжує зростання, а спред між курсами купівлі-продажу звузився на 15 копійок. Населення не поспішає купувати безготівкову валюту на депозити, оскільки безготівкові та готівкові курси вже максимально зблизилися.

Раніше експерти прогнозували, що курс долара в Україні в квітні коливатиметься в межах 37-39 грн/дол.

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