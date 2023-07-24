Курс євро сьогодні становить 41,60 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 24 липня, залишився на рівні попереднього показника - 37,15 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові подорожчав на 5 копійок і складає 41,60 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,19 грн.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,55 грн/дол., євро - 40,60 грн/євро.

В обмінниках Києва зміцнився курс євро та долара

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 24 липня, зміцнився на 3 копійки - до 37,32 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 41,65 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця липня щоденні коливання курсів скоротяться до 0,1-0,3 грн, а різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,15-0,25 грн. Таким чином, завершення липня стане додатковим свідченням тривалої стабільності на валютному ринку: готівковий курс перебуватиме в нових, максимально наближених до офіційного курсу межах: 36,7-37,3 грн/дол. та 41-42 грн/євро.

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