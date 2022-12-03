Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні знизився на 10 копійок - до 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро - 40,30 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Курс під час війни:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування валютного ринку.

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

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