Ринок криптовалют переживає найгірший початок року у своїй історії.

З настанням 2022 року курс біткоїна оновив рекорд дешевизни, Ethereum з кожним днем втрачає свої позиції, а загальна капіталізація ринку криптовалют вперше з вересня знизилася до $1,9 трлн.

Експерти ринку пояснили, що зараз відбувається з біткоїном та Ethereum і чого чекати від монет у найближчому майбутньому. Прогнози опублікував РБК.

Аналітики ресурсу BitMEX вважають, що в найближчі кілька місяців ціна біткоїна опуститься нижче $30 тисяч, а Ethereum – нижче $2 тисяч. Це, своєю чергою, призведе до обвалу інших цифрових монет, аж на 90%. З такою думкою погодилися і експерти біржі EXMO. Вони називають обвалення курсу головної криптовалюти до $20-25 тис. цілком можливим, спираючись на консультування із трейдерами.

У компанії AMarkets вважають, що вартість біткоїна майже напевно обвалиться до $20-30 тис., а ціна Ethereum – до $2,5 тис., втім, обвал триватиме не довго – після стабілізації ситуації на валютних і фондових ринках у 2-му і 3-му кварталі криптовалюти повернуться до зростання.

У Bestchange не радять поки інвестувати в криптовалюти, як мінімум до кінця цього місяця. Сектор криптовалют, як і фондовий ринок США, в останні місяці перебував у стані великої перекупленості, тому обвал на обох ринках неминучий.

Читайте такожЗанотуйте на майбутнє: які криптовалюти "вистрілили" з початку 2022 рокуДо речі, Пітер Брандт, один із найвпливовіших людей у криптовалютному ком'юніті, також попереджав про хитке становище Ethereum. А до цього трейдер намагався застерегти покупців біткоїна від лову "спадного ножа" на тлі безперервного падіння головної криптовалюти.

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