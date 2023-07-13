В цілому Україна у цьому році очікує отримати 42 мільярди доларів фінансової допомоги.

З початку року міжнародні донори згодилися профінансувати близько 4 млрд доларів потреб України щодо швидкого відновлення, що становить лише третину від необхідної суми.

"Із усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України лише 3,87 млрд доларів США відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США", - повідомили в Міністерстві фінансів.

Зазначається, що є певна невідповідність між проектами, у які хочуть інвестувати партнери та нашими потребами. Саме тому зараз українська сторона та міжнародні донори проводять узгодження переліку нагальних проектів відновлення та наявних ресурсів.

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"Водночас швидке відновлення - ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни", - йдеться в повідомленні.

Фінансова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна у цьому році очікує отримати 42 мільярди доларів фінансової допомоги, включно з 4,6 мільярдами доларів від Міжнародного валютного фонду.

При цьому державний борг України протягом 2022 року зріс на 13 млрд доларів – до 111 млрд доларів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, значна фінансова міжнародна підтримка в обсязі 38,5 млрд доларів протягом 2022 року дозволила незначно збільшувати державний борг. Станом на початок року держборг становить 111 млрд доларів, він збільшився в порівнянні з позаминулим роком на 13 млрд доларів.

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