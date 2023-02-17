Виконання поточної моніторингової програми владою України стало високорезультативним.

Місія Міжнародного валютного фонду і представники влади України досягли домовленостей на рівні експертів щодо перегляду моніторингової програми із залученням Ради директорів.

Про це повідомляється на сайті МВФ. Зазначається, що досягнуті домовленості дозволяють почати переговори щодо повноцінної програми за підтримки МВФ, але ще потребують погодження керівництвом Фонду.

"Виконання поточної моніторингової програми владою України стало високорезультативним. Було досягнуто всіх кількісних та індикативних цільових показників, також виконано і всі структурні маяки, встановлені для податково-бюджетного і фінансового секторів, та урядування", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з представниками української влади у Варшаві упродовж 13-17 лютого з метою оцінки виконання Україною зобов'язань за моніторинговою програмою та активізації технічних обговорень середньострокової макроекономічної та структурної політики та відповідних заходів.

У фонді зазначили, що повноцінна програма за підтримки МВФ буде допоміжною для зусиль уряду України на шляху до вступу до Європейського Союзу.

"Влада України досягає успіхів у впровадженні реформ, направлених на зміцнення управління, боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права, а також в створенні підґрунтя для післявоєнного зростання, хоча ці сфери все ще потребують значного реформування", - повідомили в МВФ.

Співпраця України та МВФ

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою з Україною. 21 жовтня місія МВФ за підсумками роботи у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над обговоренням нової програми.

23 листопада Україна та МВФ досягнули домовленості про моніторингову програму із залученням Ради директорів фонду.

19 грудня Рада виконавчих директорів МВФ обговорила ухвалену керівництвом МВФ моніторингову програму із залученням Ради фонду для України. Планувалося, що програма триватиме 4 місяці, вона передбачає ряд заходів для посилення мобілізації доходів держбюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора і підвищення прозорості та ефективності управління в секторі державних підприємств.

22 грудня Міжнародний валютний фонд оприлюднив тексти листа про наміри та меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової моніторингової програми для України. Зокрема, нова програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень.

13 лютого 2023 року місія Міжнародного валютного фонду розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні.

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