Відповідні законопроекти парламентарій подав на розгляд Верховної Ради.

Звільнити населення від оплати послуг житлово-комунального господарства, а також списати вже існуючу заборгованість за спожиті послуги, яка утворилася в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу, – на цьому наполягає народний депутат України, співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович.

Відповідні законопроекти парламентарій подав на розгляд Верховної Ради України (повні тексти документів також розміщені на офіційному сайті партії "ОПЗЖ")

Вадим Рабінович наполягає: громадяни мають право на соціальний захист, у тому числі право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, у разі безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Народний депутат також нагадав, що з часу встановлення карантину вже прийнято низку нормативно-правових актів у сфері соціального захисту населення, які спрямовані на поліпшення економічного та фінансового становища громадян. Однак жоден з прийнятих законів не звільнив громадян на час карантину від оплати житлово-комунальних послуг, які мають левову частку у витратах кожної української сім'ї. Тоді як ряд країн в рамках допомоги своїм громадянам вже зробили оплату житлово-комунальних послуг частиною антикризового плану заходів, пов'язаних з пандемією.

Тому поданими законопроектами народний депутат пропонує "звільнити від оплати житлово-комунальних послуг все населення України в умовах карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням COVID-19, а також списати існуючі борги", - йдеться в пояснювальних записках до законопроектів.

Вадим Рабінович підкреслив, що прийняття поданих ним законопроектів не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, а також частково забезпечить дотримання конституційних прав громадян України (права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, і права на соціальний захист) під час пандемії.

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Автор: УНІАН