Гроші планується виділити з державного бюджету.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає виділення 2,5 млрд грн з державного бюджету на 2021 рік на реалізацію низки інфраструктурних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери)" (№6298) проголосували 236 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як зазначила народний депутат України Олена Шуляк, більшість цих коштів піде на реалізацію президентської програми "Велике будівництво".

"По-перше, це дорога М-30 "Стрий – Ізварине", це найдовша дорога, так звана" дорога єдності", яка створена до 30-річчя України. Це найдовший в Україні транспортний коридор, який починається на Львівщині та закінчується на Луганщині та досягає майже 1400 км. По-друге, це відомий міст через Дніпро в Запоріжжі. Запорізький міст є восьмим за висотою серед вантових мостів у Європі. А ще це найвідоміший довгобуд України. І 1 млрд грн з цього законопроекту буде спрямовано саме на місцеві дороги, бо йдеться про адекватне сполучення між селами та маленькими містечками. Нарешті, 0,5 млрд грн спрямують на формування акціонерного капіталу національного авіаперевізника", - сказала вона.

"Велике будівництво":

"Велике будівництво" - програма президента Володимира Зеленського, розпочата в березні 2020 року. В її рамках в країні відновлюють дороги, а також об'єкти соціальної інфраструктури.

Автор: Дмитро Шварц