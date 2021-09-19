Парламентарії запропонували скоротити термін виплати допомоги по безробіттю в Україні.

Розмір допомоги по безробіттю в Україні будуть розраховувати за новими правилами. У зв'язку з цим деяким українцям уріжуть розмір допомоги по безробіттю.

Про це йдеться в законопроекті № 6067 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці".

Згідно з проектом закону, розмір допомоги будуть розраховувати залежно від страхового стажу та у відсотках від середньої заробітної плати:

до п'яти років стажу - 50% середньої зарплати;

від п'яти до 15 років - 60%;

від 15 до 25 років - 70%;

більше 25 років-80%.

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Варто зазначити, що станом на травень поточного року, розмір допомоги розраховується від трудового стажу:

до двох років - 50 %;

від двох до шести років - 55 %;

від шести до 10 - 60 %,

від 10 років - 70 %.

Таким чином, люди, у яких стажу 10-15 років, отримають менше на 10%.

Крім того, пропонується скоротити період виплати допомоги:

до п'яти років стажу - 180 календарних днів;

від п'яти до 15 років стажу - 240 днів;

від 15 до 25 років стажу - 300 днів;

більше 25 років - 360 днів.

При розрахунку допомоги по безробіттю пропонується прив'язати розмір виплати до трудової вислуги років, якщо протягом 18 місяців перед безробіттям страховий стаж українця становив 12 місяців. Водночас безробітні, у яких стаж шість місяців за останні 12 місяців, отримають мінімальний розмір допомоги.

Також допомогу планують виплачувати залежно від періоду безробіття у відсотках до певного розміру. Таким чином, в першу половину терміну виплати допомоги по безробіттю складуть 100%, а надалі - лише 50%.

Варто зазначити, що станом на травень 2021 року, розмір виплат залежно від періоду безробіття у відсотках становить:

перші 90 календарних днів -100 %;

наступні 90 днів-80 %;

далі - 70 %.

При цьому розмір допомоги не може бути більше чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення 460 мільйонів гривень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для фінансової допомоги на випадок безробіття.

Автор: Анастасія Горбачова