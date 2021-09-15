Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про виділення 460 мільйонів гривень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для фінансової допомоги на випадок безробіття.
Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.
Зазначається, що ці кошти дозволять погасити заборгованість з виплати "карантинної" допомоги тим, хто втратив роботу через пандемію.
"Сьогоднішнє рішення Уряду дозволить повністю погасити заборгованість по виплаті за цією програмою", - зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.
Крім того, уряд затвердив порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати допомоги по частковому безробіттю під час карантину.
Читайте такожЗахист малого і середнього бізнесу є особливо актуальним на час локдауну – експертЯк повідомляв УНІАН, в 2020 році уряд запровадив програму по частковому безробіттю на період карантину та одноразові виплати в розмірі 8 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину зарплат внаслідок запровадження карантинних обмежень, і фізичним особам-підприємцям (ФОПам).
В лютому цього року Кабінет міністрів розширив коло підприємств - учасників цієї державної програми.
Окрім цього раніше вже стало відомо, що в Україні планують виділяти гроші безробітним на відкриття бізнесу.
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