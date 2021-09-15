Ці кошти дозволять погасити заборгованість з виплати "карантинної" допомоги по безробіттю.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про виділення 460 мільйонів гривень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для фінансової допомоги на випадок безробіття.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Зазначається, що ці кошти дозволять погасити заборгованість з виплати "карантинної" допомоги тим, хто втратив роботу через пандемію.

"Сьогоднішнє рішення Уряду дозволить повністю погасити заборгованість по виплаті за цією програмою", - зазначила заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

Крім того, уряд затвердив порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються для виплати допомоги по частковому безробіттю під час карантину.

Читайте такожЗахист малого і середнього бізнесу є особливо актуальним на час локдауну – експертЯк повідомляв УНІАН, в 2020 році уряд запровадив програму по частковому безробіттю на період карантину та одноразові виплати в розмірі 8 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину зарплат внаслідок запровадження карантинних обмежень, і фізичним особам-підприємцям (ФОПам).

В лютому цього року Кабінет міністрів розширив коло підприємств - учасників цієї державної програми.

Окрім цього раніше вже стало відомо, що в Україні планують виділяти гроші безробітним на відкриття бізнесу.

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Автор: Ганна Нагорна