Очікується, що в 2023 році інфляція складе 20,0%.

Міжнародний валютний фонд змінив свій прогноз щодо економіки України на період з 2023 по 2027 рік.

Як зазначається в повідомленні на сайті МВФ, ВВП України знизився на 30,3% у 2022 році. Згідно з прогнозом, в 2023 році, ВВП може коливатися від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

У МВФ вважають, що надалі економіка України зростатиме: у 2024 році – на 3,2%, у 2025 році – на 6,5%, у 2026 році – на 5,0% і у 2027 році – на 4,0 %.

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Очікується, що у 2023 році інфляція становитиме 20,0%, у 2024 році – 12,5%, у 2025 році – 8,0%, у 2026 році – 6,0%, у 2027 році – 5,0%.

За даними МВФ, реальна зарплата в 2023 році скоротиться ще на 2,0%. У 2024 році зростання становитиме 2,5%, у 2025 році 5,0%, у 2026 році 5,0%, у 2027 році 4,0%.

"Як тільки дозволять умови, офіційні органи мають перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити надзвичайні валютні заходи і повернутися до системи таргетування інфляції", – йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та прогнози МВФ

У листопаді 2022 року в МВФ заявили, що світовій економіці загрожує новий спад у рекордно короткий термін. Експерти прогнозували, що криза буде затяжною і важкою, оскільки на вирішення пов'язаних з нею проблем знадобиться дуже багато часу.

У січні 2023 року в МВФ прогнозували, що через війну в Україні дев'ять з десяти країн знизять темпи розвитку. Згідно з оприлюдненими матеріалами, перспективи менш похмурі, ніж у жовтневому прогнозі МВФ, проте ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальної стабільності.

У березні 2023 року МВФ прогнозував, що 2023-й стане ще одним складним роком для світової економіки. Глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3 відсотків. У МВФ відзначили, що навіть з кращими прогнозами на 2024 рік, глобальне зростання буде залишатися значно нижче історичного середнього показника в 3,8%.

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