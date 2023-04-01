У підписаному з МВФ меморандумі українська влада пообіцяла вдосконалити систему соціального захисту.

Україна зобов'язалася провести реформу пенсійної системи і системи соцзабезпечення. Про це йдеться в Меморандумі про наміри, який українська влада підписала з керівництвом МВФ.

"Ми зробимо суттєві зміни в системах пенсійного та соціального забезпечення після комплексних реформ у соціальній політиці", - заявили в документі українські представники.

В рамках реформи Україна має намір посилити показники адресності соціальної допомоги і буде більш ретельно перевіряти, чи дійсно одержувач потребує соціальної допомоги від держави.

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Також українська держава планує після війни створити "мережу соціального захисту" для задоволення потреб вразливих категорій громадян. Це робитимуть "у міру скорочення витрат на оборону".

Меморандум з МВФ і великий кредит для України

Напередодні стало відомо, що МВФ схвалив кредит для України в розмірі 15,6 мільярдів доларів. Експерти відзначають, що це максимальний кредит, який МВФ коли-небудь видавав країні, що знаходиться в стані високоінтенсивної війни.

Як очікується, перший транш у розмірі 2,7 мільярда доларів Україна отримає вже найближчим часом. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ці гроші значно посилять фінансову систему держави.

Тим часом сам МВФ змінив свій економічний прогноз для України. Аналітики фонду вважають, що реальна зарплата в Україні скоротиться ще на 2% в поточному році. Але вже з наступного року почнеться її зростання.

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