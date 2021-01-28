За словами голови Держмитслужби, реформа передбачатиме, в тому числі перехід на нові технології та диджиталізацію.

Необхідно прискорити реформування Державної митної служби України, щоб вона перестала бути годівницею для корупціонерів і воротами для контрабандистів.

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Як повідомила прес-служба, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої наради з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним про хід реформування відомства.

"Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця має припинити бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а має стати прозорим, зрозумілим і зручним сервісом для підприємців і громадян", - цитує Зеленського прес-служба.

Своєю чергою Рябікін розповів, що реформа передбачатиме, зокрема, перехід на нові технології та диджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мит з європейським законодавством, навчання та тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази тощо.

За його словами, вже набув чинності закон України Про введення інституту уповноваженого економічного оператора (АЕО). Впровадження інституту АЕО сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, спрощує і полегшує міжнародну торгівлю, підвищує конкурентоспроможність українських АЕО як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Триває робота над приєднанням до Європейської конвенції про процедуру спільного транзиту.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів у грудні 2018 року прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. Держмитслужба офіційно запрацювала з 8 грудня 2019 року.

Робота відомства піддалася критиці через провал з виконання дохідної частини держбюджету.

24 квітня 2020 року на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України звільнив керівника митної служби Нефьодова, а також трьох його заступників.

Після цього міністр фінансів Сергій Марченко заявив про рестарт Державної митної служби та Державної податкової служби.

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Автор: Богдан Слуцький