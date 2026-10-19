Інфляція з’їдає доходи українців: банкір озвучив, скільки можна заробити на депозитах

Додаткові витрати бізнесу від наслідків війни поступово закладаються у собівартість товарів і послуг.

Гривневі депозити поки що дозволяють отримати невеликий реальний дохід після вирахування податків. Втім, якщо інфляція продовжить прискорюватися, вигода від такого вкладення може виявитися значно скромнішою.

Як розповів віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов у подкасті, максимальні ставки за окремими депозитними програмами наразі сягають 17,5% річних. Після оподаткування відсотків за ставкою 23% номінальна дохідність такого вкладу становитиме близько 13,5% річних.

Якщо за цей час інфляція становитиме 10%, така дохідність дозволить не лише компенсувати зростання цін, а й отримати певний дохід.

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Водночас фактичний результат залежатиме від майбутньої інфляції та конкретних умов депозиту. Якщо інфляція надалі прискорюватиметься, реальна дохідність депозиту знижуватиметься.

У вересні 2026 року річна інфляція в Україні зросла до 10% проти 8,1% у серпні. За місяць споживчі ціни підвищилися на 2,1%.

За словами Мамедова, річний показник означає, що загальний рівень споживчих цін у вересні 2026 року був на 10% вищим, ніж у вересні минулого року. Тобто умовний набір товарів і послуг, який рік тому коштував 1 тис. грн, тепер обійдеться приблизно у 1,1 тис. грн.

Водночас банкір наголосив, що офіційна інфляція не завжди збігається з тим, як подорожчання відчувають окремі родини. Це пов'язано з тим, що індекс споживчих цін розраховують на основі кошика товарів і послуг, кожна категорія якого має свою вагу.

Зокрема, у вересні яйця подорожчали на 43,6%, освітні послуги – на 17,4%, одяг і взуття – на 8,5%. Водночас овочі подешевшали на 2,3%, а фрукти – на 5,7%.

"Офіційна інфляція – це загальний зріз економічних процесів, але особисті витрати кожного можуть змінюватися інакше. Наприклад, якщо значна частина сімейного бюджету йде на продукти, подорожчання їжі буде особливо помітним. А родина, яка оплачує навчання дітей, гостріше відчує зростання вартості освітніх послуг", – пояснив експерт.

Серед головних чинників інфляції банкір назвав наслідки повномасштабної війни. Зокрема, російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури змушують підприємства витрачати більше на генератори, пальне, логістику й безпеку.

Ці додаткові витрати поступово закладаються у собівартість товарів і послуг. Ще одним чинником залишається валютний курс, адже Україна імпортує значну частину продукції, обладнання та сировини.

"Ціна на полиці магазину – це не лише вартість самого товару. Це також витрати на його виробництво, доставку, зберігання та продаж. Тому інфляція може залишатися відчутною навіть коли попит не стимулює суттєве зростання", – пояснив банкір.

Інфляція в Україні – останні новини

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – із вереснем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у вересні прискорилася (проти 8,1% у серпні), повідомила Державна служба статистики.

Аналітики інвестгрупи ICU в оновленому макроекономічному прогнозі очікують, що індекс споживчих цін на піку сягне 12% протягом зими, а повернення до однознакових показників буде можливим лише в третьому кварталі 2027 року.

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