Уряд веде активну співпрацю в цьому питанні з міжнародними партнерами.

Кабінет Міністрів має намір провести структурну реформу Державної митної служби.

Читайте такожШмигаль розповів про найближчі плани Кабміну на шляху до євроінтеграціїПро це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми пішли шляхом співпраці з нашими міжнародними партнерами - з Євросоюзом, зі Сполученими Штатами. Ведемо розмову про структурну реформу митниці. Зараз змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних відділень митниці. Далі заплановано впровадження ризик-орієнтованої системи, проведення переговорів, швидке впровадження спільного контролю на пунктах пропуску, впровадження навчальних програм для керівників митниці, які починають працювати", - сказав він.

За словами прем'єра, планується ліквідувати 80% схем на митниці шляхом простих кроків.

"Максимальне усунення людей, впровадження сканерів, впровадження електронних засобів контролю. Ну і найважливіше - ризик-орієнтована система. Ми розуміємо, що "білий бізнес" має провозити свої вантажі просто транзитом через пункти пропуску, а розмитнювати їх на своїх складах", - сказав він.

Що цьому передувало

18 листопада минулого року Кабінет міністрів на черговому засіданні призначив колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

20 січня Кабінет Міністрів призначив трьох заступників Голови Державної митної служби. Ними стали Іван Бережнюк (перший заступник голови служби), Сергій Звягінцев і Руслан Черкаський.

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Автор: Катерина Шварц