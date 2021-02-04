Кабінет Міністрів має намір провести структурну реформу Державної митної служби.
Читайте такожШмигаль розповів про найближчі плани Кабміну на шляху до євроінтеграціїПро це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні ми пішли шляхом співпраці з нашими міжнародними партнерами - з Євросоюзом, зі Сполученими Штатами. Ведемо розмову про структурну реформу митниці. Зараз змінився керівник, він формує керівництво на рівні регіональних відділень митниці. Далі заплановано впровадження ризик-орієнтованої системи, проведення переговорів, швидке впровадження спільного контролю на пунктах пропуску, впровадження навчальних програм для керівників митниці, які починають працювати", - сказав він.
За словами прем'єра, планується ліквідувати 80% схем на митниці шляхом простих кроків.
"Максимальне усунення людей, впровадження сканерів, впровадження електронних засобів контролю. Ну і найважливіше - ризик-орієнтована система. Ми розуміємо, що "білий бізнес" має провозити свої вантажі просто транзитом через пункти пропуску, а розмитнювати їх на своїх складах", - сказав він.
Що цьому передувало
- 18 листопада минулого року Кабінет міністрів на черговому засіданні призначив колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.
- 20 січня Кабінет Міністрів призначив трьох заступників Голови Державної митної служби. Ними стали Іван Бережнюк (перший заступник голови служби), Сергій Звягінцев і Руслан Черкаський.
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