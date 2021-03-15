З початку року чисті резерви Нацбанку скоротилися на 2,7%.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України за лютий 2021 року скоротилися на 1% - до 17,6 мільярда доларів.

Читайте такожВперше за два роки Нацбанк підвищив облікову ставку до психологічного максимумуПро це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року чисті резерви скоротилися на 2,7%.

Що цьому передувало

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 1% 1 на 1 березня 2021 року становили 28,543 мільярда доларів в еквіваленті.

За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 склали 29,1 мільярда доларів в еквіваленті.

Довідка УНІАН

Чисті міжнародні резерви являють собою різницю між валовими резервами і залишком заборгованості НБУ і Мінфіну за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.

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Автор: Катерина Жирій