ОАЕ підтримують санкції ООН, але не санкції, введені такими країнами, як США, Великобританія, ЄС або Швейцарія.

Заможні росіяни намагаються обміняти свою розкішну нерухомість в Лондоні на будинки в Дубаї. Вони шукають нові способи обійти фінансові обмеження, введені після повного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times.

Видання ознайомилося зі списком об'єктів елітних маєтків у Британії. Їх пропонують росіяни, готові обміняти свою лондонську нерухомість на нові будинки в Дубаї, уникаючи при цьому банківських переказів і фінансової перевірки, розповіли виданню люди, які брали участь в угодах.

Потенційним покупцям пропонуються великі знижки на нерухомість у Британії для завершення угод.

Спірний обмін будинками - це останній обхідний шлях для багатих росіян після введених проти РФ західних санкцій через вторгнення в Україну.

Але в Дубаї сумніваються з приводу того, як буде структурована угода і чи ризикне хто-небудь з жителів Еміратів піти на такий обмін.

"Я дуже скептично ставлюся до того, що це спрацює, в Лондоні занадто багато документації, яку потрібно надати. Але це показує, на що вони готові піти, щоб ухилитися від фінансової системи", - сказав один бізнесмен в Дубаї, якому агент з нерухомості показав список.

Один юрист з Дубая сказав FT, що труднощі виникнуть, тому що будь-яка транзакція повинна буде враховувати платежі в обох юрисдикціях.

Треті говорили, що поки російський продавець не перебуває під санкціями, такі угоди можна було б ефективно структурувати, якби з кожного боку були підписані договори купівлі-продажу.

ОАЕ підтримують санкції ООН, але не санкції, введені такими країнами, як США, Британія, ЄС або Швейцарія.

Небажання деяких банків мати справу з більшими ризиками, пов'язаними з російськими клієнтами, створило труднощі для новоприбулих, особливо для тих, у кого немає великих грошових коштів для розміщення. Це стосується затримок з виведенням коштів з Європи і проблем з відкриттям банківських рахунків в ОАЕ.

Європейський союз заявив про необхідність санкцій проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну.

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