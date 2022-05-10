Споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні - у порівнянні з квітнем 2021 року – склала 16,4%.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку у квітні у порівнянні з березнем 2022 року становила 3,1%, з початку року – 10,9%.
Базова інфляція у квітні 2022 року в порівнянні з березнем склала 3,0%, з початку року – 8,1%.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Станом на 6 травня 2022 року збитки України від війни перевищили $600 мільярдів.
- За даними Державної казначейської служби станом на 2 травня, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень.
- В цілому, за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 365,9 млрд гривень.
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