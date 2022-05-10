Базова інфляція у квітні 2022 року у порівнянні з березнем склала 3,0%.

Споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні - у порівнянні з квітнем 2021 року – склала 16,4%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку у квітні у порівнянні з березнем 2022 року становила 3,1%, з початку року – 10,9%.

Базова інфляція у квітні 2022 року в порівнянні з березнем склала 3,0%, з початку року – 8,1%.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 6 травня 2022 року збитки України від війни перевищили $600 мільярдів.

За даними Державної казначейської служби станом на 2 травня, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень.

В цілому, за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 365,9 млрд гривень.

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