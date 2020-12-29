Крім цього, сьогодні застосовуються 29 різних захисних заходів з імпортної продукції на суму близько 11,7 мільярда гривень.

Україна у 2020 році впровадила заходи щодо заборони імпорту російської продукції на суму, еквівалентну 18 мільярдів гривень на рік.

Читайте такожРосія вирішила закрити торгові представництва в Україні та ЛитвіПро це під час прес-конференції заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"По Російській Федерації впроваджені заходи щодо заборони імпорту на загальну суму, еквівалентну 18 мільярдів гривень на рік", - сказав він.

Також, за його словами, сьогодні застосовуються 29 різних захисних заходів щодо імпортної продукції на суму близько 11,7 мільярда гривень. Крім того, проводяться 9 розслідувань щодо імпорту з ознаками демпінгу цін на суму 4,9 мільярда гривень.

Що цьому передувало

У листопаді Кабінет міністрів продовжив до кінця 2021 року дію своєї постанови від 30 грудня 2015 року, якою були введені підвищені імпортні мита на товари з Росії.

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Автор: Дмитро Шварц