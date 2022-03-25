Зараз санкції запровадили понад 40 країн, які представляють більше половини глобального валового внутрішнього продукту.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель заявляють, що в Євросоюзі вирішили серйозно взятися за унеможливлення обходу санкцій, запроваджених проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн і Мішель сказали на прес-конференції за підсумками дводенного саміту глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу.

Президент ЄК наголосила, що запроваджені чотири хвилі санкцій проти Росії наносять сильний удар. "Вони глибоко проникають у російську економіку, вичерпують російські ресурси, якими фінансується ця війна", - заявила фон дер Ляєн.

"Тепер усі наші зусилля потрібно зосереджувати на впровадженні в життя цих санкцій і на запобіганні обходу і ухиляння від них", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона сказала, що санкційна політика дуже тісно координується з друзями, союзниками і партнерами, аби "надати форми і пристосувати" ці обмежувальні заходи, оскільки "наші економічні системи не ідентичні, а різні". "І хочемо, аби був однаковий ефект (від дії санкцій - УНІАН)", - заявила фон дер Ляєн.

Вона сказала, що зараз санкції запровадили понад 40 країн, які представляють більше половини глобального валового внутрішнього продукту.

"Оскільки ми маємо різні системи, але однакову мету із санкціями, ми зараз погодились дійсно глибоко поглянути на лазівки, які ми зараз відкрили, або на факти обходу (санкцій), тому що деякі країни намагаються до цього вдаватися, - і зробити усе в межах відповідних систем, щоб закрити лазівки і зробити обхід санкцій неможливим", - заявила фон дер Ляєн.

Своєю чергою, президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що зараз ведеться робота над втіленням рішень, які стосуються запровадження чотирьох пакетів санкцій.

"Нам відомо, що існують певні лазівки. Це можливо. І тому ми створили комісії, аби пересвідчитися, що ми здатні закрити якомога більше цих лазівок", - заявив Мішель.

Також, за його словами, важливо взаємодіяти з третіми країнами для того, аби вони слідували аналогічному підходу щодо втілення санкцій. "І ми переконані, що заходи, щодо яких було ухвалено рішення, є болісними. Це була наша спільна мета. Ми хотіли, аби вони були болісними для Кремля, і ми також готові підтримувати наші зусилля, та з'ясувати, якщо це потрібно, разом з нашими партнерами, вжити додаткових заходів", - заявив Мішель.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, західні країни надто повільно запроваджують санкції проти РФ.