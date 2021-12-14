У міністерстві вважають, що найвище наступного року зросте ціна на газ - на 13% та на водопостачання - на 11%.

Міністерство економіки спрогнозувало зростання тарифів на комунальні послуги у 2022 році.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що раніше було опубліковано консенсус-прогноз, в якому експерти прогнозували значне підвищення вартості комунальних послуг. Однак у міністерстві вважають, що в реальному житті він може не справдитися.

При цьому в Мінекономіки нагадали, що згідно з офіційним прогнозом уряду щодо динаміки цін на 2022 рік деякі комунальні послуги подорожчають.

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"Так, очікуємо, що зростання ціни на опалення буде на рівні 6%, на воду - 11%, на електроенергію 0%, на газ на 13%. Допустимий коридор ± 3%", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономіки підкреслили, що ключовий пріоритет уряду - стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення.

"Будуть вжиті заходи, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці", - запевнила прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економіки, засновану на думках опитаних експертів галузі, в Україні в 2022 році тарифи на газ зростуть на 20%, на електроенергію - на 17,5%, на опалення і гарячу воду - на 16%.

Тарифи на газ в Україні: довідка УНІАН

Для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року до 30 Квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу з 1 січня.

Автор: Ганна Бредіхіна