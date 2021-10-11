У серпні 2020 року населенням за послуги ЖКГ було сплачено 8,1 млрд.грн.

За рік в Україні тариф на послуги житлово-комунального господарства зросли на 2,2 мільйони гривень.

Про це йдеться в експрес-випуску Держстату.

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За інформацією Держстату, в серпні 2020 року населенням за послуги ЖКГ було сплачено 8,1 млрд.грн.

Разом з тим, в серпні 2021 року населення України заплатило вже 11,8 млрд.грн.

Максимальні нарахування були зафіксовані в зимовий період. Так у грудні населенню було нараховано 28 млрд грн, у січні - 30,8 млрд.грн, у лютому – 27,3 млрд. грн.

Населення в зимовий період заплатило 20,3 млрд грн, 23,9 млрд грн. і 24,9 млрд грн відповідно.

Тарифи на електроенергію:

З 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії знижена для 80% побутових споживачів і складе 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год.

При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

Тарифи на газ:

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволяє платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 Квітня. Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Тарифи на опалення:

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40%, залежно від населеного пункту.

Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла розраховується на рівні 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Тарифи на гарячу воду:

З 1 жовтня 2021 року середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55−122,17 грн/м куб.залежно від типу будинку.

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

8 жовтня 2021 року Верховна Рада схвалила закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Держбюджет-2022 та субсидії:

15 вересня 2021 року Кабмін затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Автор: Олена Коваленко