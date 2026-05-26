Соцдопомога зі збоями: українцям блокують картки після державних виплат, - нардеп

Окремим отримувачам почали блокувати картки для подальших соціальних виплат.

У квітні уряд анонсував виплату 1500 гривень окремим категоріям населення, однак через технічний збій людям почали надходити кошти повторно.

Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі, деякі громадяни, не маючи інформації про помилку, вже встигли використати ці гроші на базові потреби, після чого зіткнулися зі списаннями та блокуванням карток, через які здійснюються соціальні виплати.

"Людей фактично ніхто належним чином не поінформував. Помилково зараховані кошти не можна було використовувати, адже Пенсійний фонд згодом списує їх назад. А якщо кошти вже витрачені – людина змушена самостійно повернути їх на рахунок, щоб уникнути блокування картки", - написав нардеп.

За його словами, люди часто дізнавалися про проблеми постфактум – уже під час спроби скористатися коштами або отримати інші виплати. В окремих випадках, за його словами, виникали ситуації подвійного списання 1500 грн Пенсійним фондом. При цьому громадянам обіцяють повернення коштів, однак для багатьох це стало справжнім стресом.

"Особливо обурює відсутність чіткої та офіційної комунікації з боку Мінсоцполітики та ПФУ. Люди дізнаються про проблему вже після блокування карток або списання коштів", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що перед запуском будь-яких механізмів соцпідтримки всі технічні рішення повинні бути ретельно протестовані, а громадяни – завчасно та зрозуміло проінформовані про порядок отримання коштів і можливі ризики.

У березні президент Володимир Зеленський анонсував дві нові програми підтримки – для пенсіонерів та споживачів пального.

З 1 квітня в Україні почали вплачувати 1500 гривень в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Допомога призначалася для пенсіонерів за віком, людей з інвалідністю, малозабезпечених родин, отримувачів базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітних сімей та одиноких матерів.

