Запровадження нового виду допомоги планується з 1 січня 2026 року.

Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги замість кількох видів державних виплат.

Про це повідомив представник Кабміну у верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, законопроєктом пропонується з 1 січня 2026 року трансформувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям в базову соціальну допомогу та об'єднати окремі види державної допомоги.

"Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини", - зазначив Мельничук.

Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї.

Розмір базової величини для сім'ї пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої величини - для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини.

Згідно з законопроєктом, право на базову соціальну допомогу мають сім’ї, які постійно проживають на території України, та які мають середньомісячний сукупний дохід нижчий за розмір базової величини для сім’ї.

Базова величина – величина, що застосовується для розрахунку розміру базової соціальної допомоги та затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету. При цьому розмір цього показника не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Базова соціальна допомога - що відомо

У липні 2025 року стало відомо, що Міністерство соціальної політики планує запровадити новий вид соціальної допомоги з єдиним підходом до її призначення. З липня тривав експеримент для наявних отримувачів соціальних виплат.

Його мета - призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги, яка обʼєднує декілька діючих. Тоді зазначалося, що розмір базової величини становитиме 4 500 гривень.

