Україна перейде на базову соціальну допомогу, залишиться тільки одна виплата, – Мінсоц

Решту підтримки надаватимуть через послуги.

Уряд України планує змінити систему виплат для соціально вразливих верств населення і запровадити базову соціальну допомогу. Вона об’єднає різні види допомоги в одну виплату і зробить систему більш прозорою. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

"Зараз триває експеримент із запровадження такого підходу. Він вже охоплює 56 000 сімей. Його бюджет цього року – 9,2 млрд грн. Поки що йдеться про обʼєднання кількох виплат: допомоги малозабезпеченим сімʼям, допомоги одиноким батькам, тимчасової допомоги дітям тощо", – каже Улютін.

Міністерство планує забезпечити родини мінімально необхідною сумою на кожного члена сім’ї на рівні 4 500 грн на людину. Це майже на 1 200 грн вище за офіційний прожитковий мінімум. Він наразі не відповідає реальності, зізнається міністр.

Тож уряд хоче запровадити одну чітко визначену фіксовану фінансову допомогу замість декількох існуючих. Іншу підтримку будуть надавати за допомогою послуг, розповідає Улютін.

Проте зі швидкістю запровадження новації можуть виникнути певні проблеми. На минулому пленарному тижні законопроект про базову соціальну допомогу не був підтриманий Верховною Радою. Улютін сподівається, що його все ж проголосують найближчим часом.

