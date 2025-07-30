Громадяни зможуть отримувати на "Дія.Картку" низку соціальних допомог та виплати за облігаціями.

Уряд затвердив запровадження "Дія.Картки", що дозволить змінити систему державних виплат.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, запровадження "Дія.Картки" дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки.

"Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів. Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань", - ідеться в повідомленні.

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Також, за її словами українці зможуть отримувати на "Дію.Картку" виплати військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги.

Соціальні виплати в Україні – останні новини

Уряд запустив нову одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на покупки до школи для першокласників. Гроші на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Батьки цьогорічних першокласників зможуть отримати виплату у 5 тисяч гривень за програмою "Пакунок школяра", підтвердивши заявку через "Дію" або ж написавши заяву у Пенсійному фонді за відсутності цього додатку.

В Україні затвердили законопроект про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Зокрема, він передбачає збільшення виплат за народження дитини до 50 тисяч гривень. Також збільшать виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу: зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць.

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