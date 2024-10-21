Американські офіційні особи повідомили колегам по G7, що Вашингтон готовий погодитися надати 20 мільярдів доларів Україні.

Сполучені Штати готові надати Україні до 20 мільярдів доларів у межах 50-мільярдного кредиту G7, який буде погашений за рахунок прибутку від заморожених російських активів у Європі. Про це пише Financial Times з посиланням на три джерела, обізнані з темою.

Зазначається, що переговори про структуру кредиту на загальну суму 50 мільярдів доларів тривають від червня, але як саме країни розділять свої частки в цьому кредиті, поки що невідомо. Про суму 20 мільярдів повідомлялося як про максимальний внесок, який можуть зробити США. Однак Вашингтон відкладав остаточне рішення, оскільки Брюссель не міг гарантувати, що санкції проти російських активів триватимуть щонайменше ще три роки через можливе вето з боку Угорщини.

Як стало відомо FT, американські офіційні особи повідомили колегам по G7, що Вашингтон готовий погодитися надати 20 мільярдів доларів (40% від загальної суми кредиту). Видання зазначає, що це рішення, ймовірно, пов’язане з президентськими виборами в США. Експерти кажуть, що адміністрація Джо Байдена ухвалила це рішення через побоювання, що в разі перемоги Дональда Трампа допомога Україні може бути скорочена.

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Джерела розповіли, що остаточної угоди ще не досягнуто, і США продовжують консультації з Конгресом та Україною про те, як буде погашено кредит.

Міністри фінансів країн G7 зустрінуться у Вашингтоні 25 жовтня на засіданнях МВФ та Світового банку, де, як очікується, оголосять деталі щодо розподілу кредиту.

50 мільярдів доларів для України - останні новини

Італія працює над реалізацією угоди про кредит для України, забезпечений замороженими російськими активами, які зберігаються в країнах Європейського союзу. Йдеться про 50 мільярдів доларів.

"Ми продовжуватимемо працювати над реалізацією угоди про кредит, забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, - важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7", - заявила прем'єр-міністр країни Джорджа Мелоні.

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