США закликають G7 об'єднатися, щоб запобігти економічній агресії Китаю.
Як повідомляє Nikkei, Сполучені Штати підштовхують Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію та Японію до застосування спільних заходів проти Китаю у разі економічного тиску КНР.
Як йдеться в матеріалі, Вашингтон розглядає колективні заходи, як найбільш ефективні, оскільки багато країн економічно залежать від Китаю.
Американський уряд вважає, що Пекін може призупинити "економічний примус" у разі об'єднання країн Заходу. Вашингтон вже попросив про включення цього питання до порядку зустрічей G7 в 2023 році.
Також повідомляється, що уряд США та Конгрес обговорюють законопроект про підвищення мит на китайські товари.
Ситуація з Китаєм
Наприкінці лютого двопартійна група законодавців США представила законопроект, в рамках якого американський президент наділяється певними повноваженнями для підтримки союзників і партнерів, схильних до тиску з боку Китаю або інших країн. У тому числі він може попросити про зміну мит на користь країни, що потрапила під тиск.
Станом на 2 квітня 2023 року обидві партії влади США згуртувалися для того, щоб впоратися із зовнішньою загрозою.
Як заявив політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський: "Антикитайська партія побачила, що Путін власне васал Китаю і повністю надає свої економічні ресурси в розпорядження Китаю, що Сполученим Штатам протистоїть єдиний блок Китаю і дрібного такого китайського васала. Це згуртувало весь американський політикум, який зайняв абсолютно нову єдину позицію".