Уряд США та Конгрес обговорюють законопроект про підвищення мит на китайські товари.

США закликають G7 об'єднатися, щоб запобігти економічній агресії Китаю.

Як повідомляє Nikkei, Сполучені Штати підштовхують Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію та Японію до застосування спільних заходів проти Китаю у разі економічного тиску КНР.

Як йдеться в матеріалі, Вашингтон розглядає колективні заходи, як найбільш ефективні, оскільки багато країн економічно залежать від Китаю.

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Американський уряд вважає, що Пекін може призупинити "економічний примус" у разі об'єднання країн Заходу. Вашингтон вже попросив про включення цього питання до порядку зустрічей G7 в 2023 році.

Також повідомляється, що уряд США та Конгрес обговорюють законопроект про підвищення мит на китайські товари.

Ситуація з Китаєм

Наприкінці лютого двопартійна група законодавців США представила законопроект, в рамках якого американський президент наділяється певними повноваженнями для підтримки союзників і партнерів, схильних до тиску з боку Китаю або інших країн. У тому числі він може попросити про зміну мит на користь країни, що потрапила під тиск.

Станом на 2 квітня 2023 року обидві партії влади США згуртувалися для того, щоб впоратися із зовнішньою загрозою.

Як заявив політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський: "Антикитайська партія побачила, що Путін власне васал Китаю і повністю надає свої економічні ресурси в розпорядження Китаю, що Сполученим Штатам протистоїть єдиний блок Китаю і дрібного такого китайського васала. Це згуртувало весь американський політикум, який зайняв абсолютно нову єдину позицію".

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