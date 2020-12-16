Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає за необхідне прийняти закон, який встановлює мінімальну заробітну плату медичних працівників, прив'язану до прожиткового мінімуму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході брифінгу.
Читайте такожБюджет-2021: глава Мінфіну розповів, скільки зароблятимуть медики та вчителі
"Минулого тижня я своїм колегам з уряду направив на підпис відповідний законопроект, підготовлений МОЗ, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму", - сказав він.
"Я вважаю і наполягаю, що такі норми мають бути затверджені в нашому законодавстві... Тому ми вважаємо, що такий законопроект має стати законом, і у нас мають бути встановлені мінімальні зарплати, які виплачують нашим медикам", - зазначив Степанов.
Він сподівається на підтримку відповідного проекту закону народними депутатами.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанова «про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в бюджеті 2021 передбачено підвищення зарплати працівникам освіти на 26%, медикам – на 30%.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram