Степанов сподівається на підтримку відповідного проекту закону народними депутатами.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає за необхідне прийняти закон, який встановлює мінімальну заробітну плату медичних працівників, прив'язану до прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході брифінгу.

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"Минулого тижня я своїм колегам з уряду направив на підпис відповідний законопроект, підготовлений МОЗ, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму", - сказав він.

"Я вважаю і наполягаю, що такі норми мають бути затверджені в нашому законодавстві... Тому ми вважаємо, що такий законопроект має стати законом, і у нас мають бути встановлені мінімальні зарплати, які виплачують нашим медикам", - зазначив Степанов.

Він сподівається на підтримку відповідного проекту закону народними депутатами.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанова «про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в бюджеті 2021 передбачено підвищення зарплати працівникам освіти на 26%, медикам – на 30%.

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Автор: Леся Лещенко