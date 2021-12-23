Про таку проблему заявили клієнти з двох різних міст України.

Одразу два клієнти "ПриватБанку" поскаржилися на неприємну ситуацію. Вони отримали в касі долари, проте тепер цю валюту ніде не приймають. Перший інцидент стався у Харкові, а другий - у Києві.

Своїми скаргами на "Приват" клієнти поділилися на сайті "Мінфін".

Перший чоловік розповів, що сумнівні долари він отримав у Харківському відділенні банку на вулиці Богдана Хмельницького. У нього був депозит в "Приваті", проте його термін закінчувався. Чоловік вирішив зняти накопичення, частину грошей він хотів забрати, а частину - знову покласти на рахунок. Але коли клієнт банку отримав гроші, його чекав неприємний сюрприз.

"Але в касі їх у мене не взяли, тому що вони світяться в ультрафіолеті. Як цікаво, це ж ті ж гроші, які мені видали в касі того ж банку. Я йду у відділення, де мені їх видали, там кажуть, "телефонуйте на гарячу лінію і складайте заявку на перегляд камер відеоспостереження". Дзвоню на гарячу лінію, а там кажуть, що неможливо побачити номери купюр по камерах, єдине, що можливо: взяти купюри на експертизу, яка триватиме місяць і за її підсумком прийняти рішення про платоспроможність доларів", - написав обурений клієнт.

Тепер чоловік опинився в безвихідній ситуації. Купюри можуть визнати не зовсім платоспроможними або ж повністю неплатоспроможними. У першому варіанті він втратить частину грошей, бо валюту приймуть тільки за зниженим курсом. А в другому - ці долари ніде не приймуть і він втратить свої заощадження, а це 300 доларів (понад 8 тисяч гривень).

У банку відповіли, однак така відповідь навряд чи сподобається клієнту. Представники "Привату" процитували правила компанії, згідно з якими люди повинні перевіряти всі гроші, не відходячи від каси.

Другий клієнт розповів, що він йому видали його доларовий депозит "міченими" купюрами, які потім виявилися приймати в п'яти обмінних пунктах. 21 грудня він отримав гроші (500 доларів - понад 13 тисяч гривень) в одному з відділень "Привату" в Києві.

Читайте також"Гроші я вже не поверну": клієнт "ПриватБанку" понад місяць не може отримати нову картку"На наступний день 22.04.2021 з цим питанням повернулися у вказане відділення, де категорично відмовилися прийняти назад валюту, хоча там вона була видана днем раніше. Склалася проблема, куди подіти 500 доларів. Гроші так і не прийняли в жодному банку", - написав клієнт.

На його скаргу в "Приваті" поки що не відповіли. Однак в коментарях користувачі пишуть, що чоловікові крупно не пощастило, бо в банку подібні інциденти вже стають "системними".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнтка "Привату" поскаржилася на роботу терміналу, але банк нічого не відшкодував. "Гроші списалися, на рахунок не зайшли", - розповіла обурена жінка.

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