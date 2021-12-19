На думку обуреної жінки, банк нібито "розганяє" своїх клієнтів.

Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на роботу терміналу. Вона хотіла поповнити свій мобільний рахунок, але гроші списалися без надходження. У банку повертати кошти відмовилися.

Свою скаргу жінка розмістила на сайті "Мінфін".

Так, клієнтка зіткнулася з проблемою через термінал самообслуговування. Вона поповнювала рахунок свого мобільного телефону, з карти гроші списалися. Тільки от на рахунок вони не зайшли. Жінка прочекала добу, після чого вона звернулася в службу підтримки "Привату".

Там її запевнили в тому, що обов'язково розберуться з проблемою і сформували заявку. Однак увечері того ж дня клієнтці прийшло повідомлення від банку, в якому було зазначено, що їй відмовили в поверненні коштів. Причина відмови нібито була в тому, що "Приват" не знайшов порушень.

"Грошей немає, рахунок не поповнений. Таке враження, що "ПриватБанк" останнім часом спеціально розганяє клієнтів", - поскаржилася жінка.

У коментарях користувачі вказали, що вони так само стикалися з проблемами через "Приват".

Читайте також"Гроші я вже не поверну": клієнт "ПриватБанку" понад місяць не може отримати нову картку"Я вас розумію, я вже четвертий день не можу отримати свої гроші, знімав у банкоматі, гроші списали, а не видали, сказали: чекай до 14 днів поки вони щось там вирішать. Їм плювати на клієнтів, тільки відмовки одні", - зазначив один з коментаторів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно в роботі інтернет-банкінгу "Приватбанку" стався збій в курсах валют - долар продавався за ціною євро. Через це деякі клієнти втратили свої гроші.

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Автор: Віолетта Орлова