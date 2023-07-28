Експорт Казахстану до Росії різко зріс за рік, що минув відтоді, як Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай став головним торговим партнером Казахстану замість Росії. І, за словами аналітиків, позиція Китаю буде тільки зміцнюватися.

Про це повідомляє казахське інформагентство Inbusiness. "Основним торговим партнером для Казахстану десятиліттями була РФ. Однак російсько-українська війна, санкції та нові геополітичні реалії зламали цей баланс. До початку червня цього року частка Китаю у зовнішній торгівлі Казахстану досягла 19,2%, вперше обійшовши показники казахстансько-російської торгівлі. Вага Росії в зовнішньоторговельних операціях з Казахстаном склала 18,8%", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зростання торгівлі Казахстану з Китаєм почалося в минулому році. Якщо РФ приросла за цей період у зовнішньоторговельних операціях на $1,5 млрд, то КНР – на $6,2 млрд.

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А з січня по травень цього року торговий оборот Казахстану з КНР склав $10,7 млрд. Для порівняння, за аналогічний період минулого року обсяг взаємної торгівлі становив $8,8 млрд.

"Аналіз показує, що Китай вийшов на перше місце за рахунок зростаючого експорту. Піднебесна поставляє в Казахстан техніку (смартфони/ноутбуки), одяг і автозапчастини. Майже $11 млрд не межа, очікується позитивна динаміка у взаємній торгівлі завдяки підписанню Угоди про безвізовий режим між двома країнами", – зазначає інформагентство.

Аналітики підкреслили, що тенденція буде наростати через модернізацію, розширення і будівництво прикордонної транспортної залізничної та наземної інфраструктури між Казахстаном і Китаєм. Обсяг вантажоперевезень між країнами вже зростає майже на 50% у фізичному вираженні.

Відносини Казахстану і РФ

Навесні цього року стало відомо, що країни колишнього СРСР допомагають Росії обходити санкції і заробляють на цьому.

Зокрема, експорт Казахстану до Росії різко зріс за рік, що минув з тих пір, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну, збільшившись приблизно на 57% у доларовому вираженні.

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