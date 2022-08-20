Банкнотами номіналом в 500 і 1000 гривень можна користуватися тільки в касах банку.

"ПриватБанк" тимчасово не приймає в своїх терміналах і ресайклінгових банкоматах (тих, які не тільки видають, а й приймають гроші) банкноти великого номіналу.

Про це стало відомо за підсумками скарги одного з клієнтів, залишеної на сайті Мінфін. У ній він звинуватив банк у нібито порушенні норм законодавства.

"18 серпня з подивом дізнався, що всі термінали самообслуговування перестали приймати купюри номіналом понад 200 грн!!! Ось готую в НБУ скаргу, нехай перевірять ваші ліцензійні умови, раз ви самі вирішили, що купюри понад 200 грн вже не актуальні!!!", - сказано у відгуку.

У відповідь представник банку повідомив про проведення технічних робіт для збереження можливості надалі приймати купюри по 500 і 1000 гривень.

"Ви можете виконати операцію в ТСО і АТМ ресайклінгового типу купюрами менших номіналів (50, 100, 200) в будь-якому пристрої. Купюри номіналом 500 і 1000 можна використовувати при операціях в касах нашого банку", - написав співробітник "Привату".

Що цьому передувало

Раніше сьогодні співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що в Україні почали з'являтися виведені з обігу купюри номіналом в 500 гривень. Ці гроші знаходилися в сховищі "Ощадбанку" в тимчасово окупованому Херсоні. Він розповів, що такі купюри вже виявили в Одесі, Києві та на заході України. Невідомі намагаються поповнити ними термінали самообслуговування iBox.