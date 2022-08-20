В Україні почали з'являтися виведені з обігу купюри номіналом у 500 гривень. Ці гроші зберігалися у сховищі "Ощадбанку" у тимчасово окупованому Херсоні.
Співзасновник банку Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Telegram показав, як виглядають виведені з обігу купюри.
Він розповів, що такі купюри вже виявили в Одесі, Києві та на заході України. Невідомі намагаються поповнити ними термінали самообслуговування iBox.
"Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі Ощадбанку в Херсоні. Нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації термінала. Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо", - додав Гороховський.
На фото можна побачити, що виведені з обігу купюри мають характерні пошкодження.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Monobank підіймає тариф на зняття готівки.