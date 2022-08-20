Через це нетипові поповнення терміналів iBox від нових клієнтів та великими купюрами можуть затримуватись до інкасації.

В Україні почали з'являтися виведені з обігу купюри номіналом у 500 гривень. Ці гроші зберігалися у сховищі "Ощадбанку" у тимчасово окупованому Херсоні.

Співзасновник банку Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Telegram показав, як виглядають виведені з обігу купюри.

Він розповів, що такі купюри вже виявили в Одесі, Києві та на заході України. Невідомі намагаються поповнити ними термінали самообслуговування iBox.

"Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі Ощадбанку в Херсоні. Нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації термінала. Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо", - додав Гороховський.

На фото можна побачити, що виведені з обігу купюри мають характерні пошкодження.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Monobank підіймає тариф на зняття готівки.

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