У політиці безпеки Tesla зазначено, що записи камер анонімні.

Протягом декількох років співробітники компанії Tesla переглядали та пересилали один одному відео, зроблене камерами, проданих електрокарів.

Як зазнчається в матеріалі The Guardian, співробітники автокомпанії переглядали чужі відео в період з 2019 до 2022 року.

Деякі відео можуть вважатися компрометуючими. Так один із співробітників зізнався, що пересилав відео, на якому власник машини підходив до неї повністю роздягненим.

Відео дня

Також повідомляється, що працівники ділилися записами аварій. Наприклад, на одній з них Tesla на високій швидкості збиває дитину на велосипеді.

Деякі записи були зроблені, коли машини стояли вимкненими на парковці. Працівники компанії відзначають, таким чином могли бачити, наприклад, що знаходиться в гаражі у водія.

У політиці безпеки Tesla зазначено, що записи камер анонімні і ніяк не можуть бути співвіднесені з особистістю власника. Однак, програма показує, де було зроблено запис, що дає можливість вирахувати власника конкретного електрокара.

Ситуація з Tesla

Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.

У березні 2021 року акції Tesla за місяць впали на третину.

24 березня 2021 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla дозволила розплачуватися за її електромобілі біткоїнами.

У березні 2023 року профспілки Tesla виграли суперечку проти Ілона Маска.

З вересня по грудень 2022 року акції Tesla обрушилися майже вдвічі.

У лютому 2022 року через біткоіни Tesla втратила понад $100 мільйонів.

2 січня 2023 року поліція Баварії (Німеччина) протягом 15 хвилин переслідувала автомобіль Tesla, який їхав на режимі автопілота.

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