Банки безкоштовно випустять такі карти для населення.

Українці отримають безкоштовно віртуальні карти в додатку "Дія", на які виплатять 1 тисячу гривень після повного курсу вакцинації від COVID-19. Платити за обслуговування даної карти теж не доведеться.

Про це розповіли в прес-службі Міністерства цифрової трансформації в коментарі Українській правді.

"Громадяни в мобільному додатку "Дія" проходять коротку верифікацію, що дозволяє отримати гроші на спеціальні банківські картки. Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима на підприємствах, що відповідають певним МСС-кодам (класифікаторам виду діяльності, - ред.). Віртуальні карти - безкоштовні, ніяких комісій за обслуговування не буде", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в рамках програми виплата готівки не передбачена. Програма створена для цільової підтримки сфер, які зіткнулися з різким скорочення кількості клієнтів через карантин.

Читайте такожОбов'язкова вакцинація та підвищення пенсій: що змінюється з 1 грудня 2021 року в УкраїніУ Мінцифрі запевнили, що операції з віртуальними картками безпечні й будуть здійснюватися через банки-партнери з надійними системами захисту платежів.

Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати через додаток" дія " тисячу гривень в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

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Автор: Анастасія Горбачова