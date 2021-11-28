Реєстрацію на бета-тестування вже розпочато.

З 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Запускаємо бета-тест декларування місця проживання онлайн 1 грудня на порталі "Дія". Це одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг", - написав він.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням: https://team2.diia.gov.ua/. Як зазначається на сайті, поки що послуга недоступна для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва, Херсона.

Для участі в тестуванні потрібні:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла,

КЕП заявника та власників/співвласників житла,

Право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року).

Перевірити це та інформацію про співвласників можна за посиланням: https://bit.ly/3p3xMGh. Заявник має бути старше 14 років.

За словами Федорова, послугу можна буде отримати за 1 робочий день.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Верховна Рада ухвалила закон про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463). Законом дозволяється повідомляти орган реєстрації про місце проживання в електронній формі.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, послуга реєстрації місця проживання онлайн стане доступною за допомогою порталу "Дія" й для тих українців, які мають паспорти у формі книжки.

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Автор: Світлана Закелова